A GNR deteve 40 pessoas, a maioria por condução com excesso de álcool, em várias operações que realizou em todo o país, entre as 20:00 de sexta-feira e as 08:00 de sábado, anunciou a corporação.

As operações tiveram como objetivos a prevenção e o combate à criminalidade violenta e a fiscalização rodoviária, adianta a Guarda Nacional Republica (GNR) em comunicado.

Durante as operações foram detidas 40 pessoas em flagrante delito, 31 das quais por condução sob o efeito do álcool, quatro por condução sem habilitação legal, dois por tráfico de estupefacientes, dois por desobediência e um por posse de arma proibida.

Foram ainda apreendidas 246 doses de haxixe, uma arma de fogo e 227 euros em numerário, informa a GNR no comunicado.

Nas ações de fiscalização de trânsito, os militares da GNR detetaram 842 infrações, 104 das quais por excesso de velocidade e 69 por condução com taxa de álcool no sangue superior ao permitido por lei.

Trinta e quatro infrações deveram-se a falta de inspeção periódica obrigatória e 31 ao uso indevido do telemóvel a conduzir.

Neste período de 12 horas, foram registados 111 acidentes, que causaram três feridos graves e 26 ligeiros.