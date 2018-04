Nove pessoas foram detidas em flagrante delito por tráfico, na sexta-feira, na freguesia de Alcântara, em Lisboa, tendo sido apreendidas dezenas de milhares de doses de droga, anunciou a PSP.

De acordo com a PSP de Lisboa, as detenções de oito homens e uma mulher, com idades entre os 17 e os 35 anos, ocorreram pelas 10:00 de sexta-feira, em Alcântara.

“Os nove detidos, que atuavam em conjugação de esforços, eram responsáveis pela introdução, distribuição e venda de grandes quantidades de estupefaciente na cidade de Lisboa”, sublinhou o PSP.

As detenções ocorreram após a realização de nove mandados de busca domiciliária, que permitiram apreender 52 mil doses individuais (10 quilogramas) de haxixe, 11.300 doses individuais (1,1 quilogramas) de cocaína, mil doses de heroína e 8.800 doses de liamba.

As autoridades apreenderam ainda 8.800 euros, três automóveis e cinco motociclos, além de diverso material de comunicações.

Quatro dos detidos ficaram em prisão preventiva e os outros cinco sujeitos a apresentações periódicas à PSP, após terem sido ouvidos em primeiro interrogatório judicial.

Na atividade operacional realizada na sexta-feira, a PSP de Lisboa deteve um total de 41 pessoas.

Além dos detidos já referidos, foram detidas mais sete pessoas por tráfico, 10 pessoas foram-no por contra elas estarem pendentes mandados de detenção, cinco por condução sem habilitação legal, quatro por condução sob efeito de álcool, três por resistência e coação sobre um polícia, dois por furto e um por roubo.