Um homem de 52 anos foi detido por suspeita de ter ameaçado um casal, com uma arma de fogo, na sequência de uma discussão de trânsito. A Polícia Judiciária de Aveiro anunciou hoje a detenção, sendo que os factos ocorreram no passado dia 10 de janeiro, no concelho de Águeda.

Na sequência de uma discussão motivada pelo parqueamento de uma viatura automóvel, o detido "empunhou uma caçadeira na direção de um casal, donos da referida viatura, que, de imediato, assustados, fugiram do local", refere a PJ, em comunicado.

Segundo a Judiciária, foram apreendidas duas espingarda caçadeiras e diversas munições, durante buscas domiciliárias realizadas esta quinta-feira.

O indivíduo, que foi detido pela prática dos crimes de ameaças com arma de fogo e posse de arma e munições proibidas, vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.