A GNR e a PSP detiveram 32 pessoas e apreenderam cerca de 35.500 doses de haxixe e 1.300 de cocaína durante uma operação realizada em comboios internacionais e nacionais, foi esta quinta-feira anunciado.

A GNR e a PSP realizaram, na terça-feira e quarta-feira, uma operação em todo o país de controlo e fiscalização nos comboios internacionais e nacionais, bem como nas estações ferroviárias localizadas nas respetivas áreas de responsabilidade de cada uma das forças de segurança, adianta a Guarda Nacional Republicana, em comunicado.

A operação, denominada “13th 24Blue Rail Action Day” e realizada em simultâneo nas principais linhas ferroviárias europeias, contou também com a coordenação do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), REFER, CP e FERTAGUS, tendo sido fiscalizadas 289 estações ferroviárias, 485 comboios e 566 bagagens e 3.094 pessoas.

A GNR adianta que, durante dois dias, foram detidas 32 pessoas, levantados 225 autos de contraordenação e apreendidas 35.449 doses de haxixe, 1.370 de cocaína e 160 de ‘MDMA’

A operação, da iniciativa da European Network of Railway Police Forces, pretendeu realizar controlos simultâneos nas principais linhas ferroviárias europeias com vista ao aumento da segurança nestas vias, melhorar a eficácia no combate ao crime e reforçar a cooperação entre Estados-membros.

A GNR refere que, durante a fiscalização, foi dada especial atenção “ao controlo de entradas e saídas de pessoas e bens” para prevenir e combater os furtos e roubos nas estações e comboios, furtos de metais não preciosos em estações, linhas, comboios e sinalização, imigração ilegal e tráfico de droga, além da criminalidade relacionada com comportamentos agressivos ou antissociais e criminalidade relacionada com comboios de carga e grafitis, danos e vandalismo.

Durante esta operação, a GNR apreendeu, em Ovar, mais de 17 quilos de haxixe e deteve em flagrante delito um homem de 29 anos por tráfico de droga, que ficou em prisão preventiva.

Segundo a GNR, o homem, que tinha consigo quantidade de droga suficiente para 200 doses, foi intercetado quando realizava uma viagem de comboio entre Ovar e Esmoriz.

No âmbito desta detenção, a GNR realizou uma busca domiciliária à residência do homem, em Vila Nova de Gaia, e apreendeu 32.800 doses de haxixe, 1.370 de cocaína, 160 de MDMA, uma pistola e uma estufa para produção de cannabis.