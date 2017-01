O Comando Metropolitano da Polícia de Segurança Pública (PSP) de Lisboa deteve 65 pessoas nas últimas 24 horas, informou a autoridade policial, sendo que 16 foram por tráfico de droga e 15 por condução sob efeito do álcool.

Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) dá conta de ter detido 65 pessoas entre as 09:00 de sexta-feira e as 09:00 de sábado, no âmbito da sua atividade operacional e através de ações de fiscalização.

Entre as 65 detenções, contam-se 16 por tráfico de droga, 15 por condução sob o efeito do álcool, sete por habilitação legal para conduzir, três por roubo ou quatro por posse ilegal de arma.

Houve também dez detenções por prática de jogo ilícito, três por furto em estabelecimento comercial, uma por resistência/coação a funcionário e uma por desobediência.

Três das detenções resultaram do cumprimento de mandados de detenção e houve outras duas por outros crimes não especificados.

O Cometlis refere ainda que, na sequência das detenções por tráfico de droga e jogo ilícito, apreendeu material estupefaciente e dinheiro.