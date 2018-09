A PSP de Viseu anunciou hoje a detenção de dois homens, pai e filho, de 54 e 32 anos, suspeitos de estarem a burlar um casal de idosos nas imediações de uma grande superfície comercial.

As detenções ocorreram na manhã de sexta-feira, depois de um funcionário da superfície comercial ter alertado a PSP de que “a abordagem que haviam efetuado a um casal de idosos foi suspeita”.

Segundo a PSP, “alguns idosos já foram alvo de burla” no mesmo local, onde os suspeitos, por norma dois homens que viajam num automóvel, “sem sair do seu interior, abordam pessoas idosas fazendo-se passar por conhecidos de pessoas amigas ou de família”.

Os suspeitos levam depois as pessoas “a adquirir produtos, de casa/lar, de baixo valor, por valores muito superiores ao valor de mercado”, ou fazem as vítimas crer que estão “a comprar produtos e quando abrem as caixas verificam que no seu interior estão outros produtos sem qualquer valor”, explica.

Neste tipo de crime, “os criminosos, após estabelecerem contacto e ganharem a confiança dos idosos, aproveitam-se da sua vulnerabilidade e da falta de conhecimento sobre o valor real dos produtos e acabam por enganá-los e, consequentemente, prejudicando-os no seu património”, acrescenta.

A PSP refere que “os detidos fazem deste tipo de crime modo de vida e praticam-no em coautoria”, visto esta polícia ter “o registo da prática de cinco crimes semelhantes no corrente ano em diversos locais do norte do país”.

Os detidos devem ser hoje ser submetidos a primeiro interrogatório judicial.