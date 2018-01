O Comando Territorial do Porto da GNR deteve, naquele distrito e no de Braga, nove indivíduos por tráfico de estupefacientes e apreendeu perto de 63 mil doses de droga, anunciou esta terça-feira aquela força.

Em comunicado, a GNR refere que em causa estava uma investigação relacionada com um grupo de indivíduos que distribuíam droga por diversos estabelecimentos de diversão noturna do distrito do Porto.

A investigação culminou com a realização de 25 buscas domiciliárias e a viaturas nos concelhos de Braga, Maia, Santo Tirso e Famalicão.

Nas buscas, a GNR apreendeu 30 quilos de pólen de haxixe (cerca de 60 mil doses), 1.400 doses de cocaína, 1.400 doses de canábis e 28 doses de heroína. A operação resultou ainda na apreensão de 11 viaturas e de 11.500 euros.

Os nove detidos são sete homens e duas mulheres, com idades compreendidas entre os 20 e os 65 anos.

Foram presentes ao Tribunal de Instrução Criminal, tendo a um deles sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva e a outro de prisão domiciliária.

Os restantes sete ficam obrigados a apresentações diárias no posto policial da área de residência.