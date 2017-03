A GNR deteve 389 pessoas, 244 das quais por condução sob o efeito do álcool, e apreendeu mais de mil doses de haxixe em operações realizadas na última semana em todo o país.

Em comunicado, a Guarda Nacional Republicana detalha que, entre os dias 24 de fevereiro e 2 de março, deteve 389 pessoas em flagrante delito, 244 por condução sob o efeito do álcool, 64 por condução sem habilitação legal, 22 por tráfico de estupefacientes, 15 por furto e 11 por posse ilegal de arma.

Durante as operações, a GNR apreendeu 1.876 doses de liamba, 1.059 doses de haxixe, 14 armas de fogo, 178 munições de vários calibres, seis armas brancas, seis veículos, 100 mil cigarros, 6,3 toneladas de pescado e 8.310 euros em numerário.

No âmbito da fiscalização rodoviária, a GNR detetou 9,090 infrações, das 2.495 por excessos de velocidade, 602 por condução com taxa de álcool no sangue superior ao permitido por lei, 487 relacionadas com tacógrafos e 356 por falta de inspeção periódica obrigatória.

A GNR registou também 349 infrações por uso indevido do telemóvel no exercício da condução e 299 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças.

As operações realizaram-se em todo o território nacional com o objetivo de prevenir e combater a criminalidade violenta e de fiscalização rodoviária, acrescenta a GNR no comunicado.