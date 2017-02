A PSP anunciou esta sexta-feira ter detido um homem de 45 anos, na zona do Grande Porto, por posse de armas proibidas, na sequência de uma investigação iniciada em Elvas, no distrito de Portalegre.

Em comunicado, o Comando Distrital de Portalegre da PSP explica que a detenção constituiu o culminar de uma investigação que começou com um "desentendimento entre pessoas, com recurso a armas de fogo", ocorrido no Bairro de São Pedro, em Elvas, em setembro de 2015.

Durante a investigação, a Polícia chegou à identificação de um suspeito, residente na Área Metropolitana do Porto, tendo a autoridade judiciária emitido um mandado de busca domiciliária que foi cumprido na quinta-feira.

Além de uma pistola semiautomática de calibre 7,65 mm, uma pistola semiautomática de calibre 6,35 mm, uma espingarda de caça semiautomática de calibre 12 e uma pistola de ar comprimido de calibre 4,5 mm, a PSP apreendeu ao suspeito dois carregadores para pistolas de calibre 6,35 mm, 10 munições de calibre 6,35 mm, 115 cartuchos de caça, calibre 12, e cinco coldres para porte de pistola

A operação envolveu cerca de 40 elementos da PSP e da GNR, tendo o suspeito sido conduzido para Elvas, onde vai ser presente a tribunal para primeiro interrogatório judicial e aplicação de eventuais medidas de coação.