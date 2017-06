Dois aviões da easyJet Airlines regressaram hoje aos aeroportos de onde haviam descolado devido ao ventos que se fazem sentir no Aeroporto Internacional da Madeira Cristiano Ronaldo, revelou fonte aeroportuária.

Os easyJet provenientes do Porto (7585) e de Lisboa (7603) regressaram aos aeroportos de onde tinham partido devido aos ventos que, ocasionalmente, se fazem sentir na zona de Santa Catarina, em Santa Cruz, na Madeira", disse a fonte.

Em consequência, os respetivos voos de retorno que os mesmos aparelhos iam realizar ficaram comprometidos.

Duas chegadas, no entanto, já se concretizaram, uma da Aerovip, companhia que faz a ligação entre a Madeira e o Porto Santo, e outra da TAP vinda do Porto.

As três primeiras partidas (duas para Lisboa e uma para o Porto) também se realizaram.

Segundo a Estação Meteorológica no Aeroporto da Madeira, as previsões meteorológicas de vento, com rajadas ocasionalmente fortes, devem manter-se até às 18:00.