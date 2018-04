O Ministério Público, através do Núcleo de Nisa, vai abrir um inquérito às causas do acidente de domingo, que vitimou um jovem de 18 anos e fez ainda cerca de 30 feridos, adiantou fonte policial à agência Lusa.

O despiste do autocarro ocorreu às 17:56 no Itinerário Principal 2 (IP2), entre o nó de Arez e a Barragem de Fratel, concelho de Nisa, distrito de Portalegre, ao que tudo indica devido a condições atmosféricas adversas.

O autocarro transportava, além do motorista, 48 passageiros, sobretudo jovens entre os 18 e os 23 anos provenientes da Covilhã e de Belmonte, que estavam a regressar de uma viagem de finalistas do ensino secundário a Espanha.

O corpo do jovem de 18 anos foi transportado para os serviços de Medicina Legal do hospital de Portalegre, para a realização da autópsia, e ficou à guarda do Ministério Público.

A peritagem foi realizada pela GNR.

A agência de viagens Xtravel, responsável pela organização da viagem dos finalistas, disse hoje estar “a acompanhar a situação” e “a recolher todos os dados”.

“Temos os diretores a acompanhar a situação no local, juntamente com mais uma equipa de colegas, e estamos a contactar todos os pais” dos jovens “envolvidos no acidente”, disse à agência Lusa um colaborador da empresa.

Segundo a mesma fonte, os elementos da Xtravel estão “a recolher todos os dados” e “aguardam a peritagem que a equipa da GNR está a fazer para perceber, então, o que é que terá ocorrido”.

Escola da Covilhã mobiliza serviço de psicologia para apoiar alunos

A Escola Frei Heitor Pinto, Covilhã, mobilizou hoje o serviço de psicologia para apoiar os colegas dos alunos que seguiam no autocarro.

Optámos por manter a atividade letiva porque consideramos que é preferível que os restantes alunos possam estar juntos para poderem conversar e desabafar, recorrendo, se necessário for, ao serviço de psicologia da escola que está disponível para prestar todo o apoio", disse em declarações à agência Lusa o subdiretor do Agrupamento de Escolas Frei Heitor Pinto, Vítor Reis Silva.

Os alunos envolvidos no acidente apenas regressarão à escola após indicação médica.

A vítima mortal, oriunda de Tortosendo, concelho da Covilhã, no distrito de Castelo Branco, era um jovem de 18 anos que estudava na Escola Secundária Frei Heitor Pinto, onde hoje se vive "um momento de grande dor, tristeza e consternação", como testemunhou Vítor Reis Silva.

"Perdemos um de nós de forma trágica, um jovem. Naturalmente que isso afeta docentes, professores e alunos e a tristeza é muita", apontou.

Este responsável especificou que quer o Ministério da Educação, quer o Ministério da Saúde, quer a Câmara da Covilhã, já manifestaram solidariedade pelo ocorrido e que disponibilizaram o apoio necessário, nomeadamente dos respetivos serviços de psicologia, aos quais ainda não foi preciso recorrer.

"Para já, não sentimos essa necessidade, mas estamos muito atentos e a avaliar todas as necessidade e, se sentirmos que se justifica, acionaremos esses meios", especificou.

Vítor Reis Silva adiantou ainda que foi dada indicação ao pessoal docente e não docente para que prestem todo o apoio possível aos alunos que estão presentes na escola, com especial incidência aos do 12.º ano que não foram à viagem de finalistas, mas que são colegas dos estudantes que seguiam no autocarro.

"Podemos dizer que hoje haverá mais diálogo do que matéria", acrescentou.

Segundo especificou, apesar de a escola não ter tido qualquer participação na organização da viagem, os elementos da direção do Agrupamento de Escolas Frei Heitor Pinto estão desde o momento que tiveram conhecimento do acidente a acompanhar a situação, tendo-se deslocado às unidades hospitalares para se inteirarem do estado de saúde dos alunos e para os auxiliar naquilo que possa ser preciso.