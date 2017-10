Um motociclista morreu, este domingo de manhã, num acidente na autoestrada de Lisboa/Cascais (A5), disse à TVI24 uma fonte do Comando Geral da Guarda Nacional Republicana (GNR)

De acordo com a mesma fonte, a vítima seguia ao quilómetro 9,5 no sentido Lisboa-Cascais, na zona de Carcavelos.

O acidente ocorreu por volta das 10:40 e obrigou ao corte de uma faixa de rodagem no sentido Lisboa-Cascais.

Testemunhas no local contaram à TVI que a vítima mortal se assustou com o despiste de um carro que seguia numa via em sentido oposto e perdeu o controlo da mota.

À TVI24, a fonte do Comando Geral da GNR confirmou o despiste de um automóvel ligeiro, ao mesmo quilómetro 9,5 da A5, mas no sentido Cascais-Lisboa, de que o condutor saiu ileso e que só provocou danos materiais. Este despiste obrigou, por sua vez, ao corte de duas vias no sentido Cascais-Lisboa.

Os dois despistes provocaram assim constrangimentos de trânsito na A5, cuja circulação chegou a estar totalmente cortada momentaneamente para trabalhos de remoção e limpeza das vias. Às 13:19, a circulação em ambos os sentidos da A5 foi totalmente restabelecida.