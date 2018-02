Um homem com cerca de 45 anos morreu esta segunda-feira, na sequência do despiste do veículo ligeiro em que circulava, na EN4, perto de Alcochete, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal.

Segundo a mesma fonte, o alerta para o acidente, que ocorreu entre o Passil e as Faias, foi dado às 16:21, tendo sido acionados de imediato para o local vários meios de socorro.

O condutor e único ocupante do veículo sinistrado não resistiu aos ferimentos e o óbito foi declarado no local.

Para o local do acidente foram mobilizados os Bombeiros Voluntários de Alcochete, GNR e uma equipa de emergência médica do Hospital do Barreiro.

De acordo com o CDOS, cerca das 18:00 o trânsito naquele troço da EN4 continuava cortado ao trânsito.