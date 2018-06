A Autoestrada 17 estava às 11:15 cortada ao trânsito no sentido sul–norte, na zona de Quiaios, Figueira da Foz, na sequência do despiste de uma viatura pesada que transportava animais vivos, disse fonte da GNR.

De acordo com a GNR de Coimbra (distrito a que pertence a Figueira da Foz), o acidente terá ocorrido às 05:50.

Ainda de acordo com a mesma fonte, não há previsão para a reabertura da via, já que é necessário recolher os animais que morreram no acidente e ainda capturar alguns que saíram da viatura e que por ali se encontram a deambular.

O trânsito está a ser efetuado pela Estrada Nacional 119, em direção a Quiaios e Tocha.

Do acidente resultou ainda um ferido ligeiro, o condutor da viatura.