Um homem de 68 anos morreu, nesta segunda-feira, na sequência do despiste da viatura em que seguia no concelho de Ovar, disse à Lusa fonte da GNR.

O alerta foi dado cerca das 9:20, na rua da Murteira, em Arada.

Segundo a mesma fonte, a vítima mortal ter-se-á sentido mal e perdeu o controlo da viatura.

A mulher da vítima mortal, que também seguia no carro, sofreu ferimentos ligeiros e foi transportada para o Hospital de São Sebastião, em Santa Maria da Feira.

O cadáver foi transportado para o Gabinete Médico-Legal de Aveiro para ser submetido a autópsia.

As causas do acidente estão a ser investigadas por elementos do Núcleo de Investigação de Crimes de Acidentes de Viação (NICAV) da GNR.