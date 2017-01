O Instituto Português do Mar e da Atmosfera informou, esta quinta-feira, que está prevista uma descida acentuada da temperatura mínima para esta sexta-feira e sábado.

Em comunicado, o IPMA refere que a "descida de temperatura nos dias 13 e 14 de janeiro no Continente acontece depois da passagem da superfície frontal fria durante a noite de 12 para 13 de Janeiro". Esta fenómeno estabelece "uma corrente de norte que transporta uma massa de ar frio".

Assim, prevê-se uma descida de temperatura, em especial da mínima, nos dias 13 e 14. Entre o dia 14 e o meio da próxima semana, as temperaturas mínimas deverão variar entre 0 e 6ºC, variando entre 0 e -5ºC em alguns locais do interior Norte e Centro", refere o comunicado do IPMA.

No que respeita às temperaturas máximas, estas "também deverão registar uma pequena descida, variando entre 10 e 15ºC, sendo um pouco inferiores nas terras altas das regiões Norte e Centro".

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera refere ainda que "a partir do meio da próxima semana existe uma tendência para uma nova descida de temperatura".

População para evitar as urgências

A Administração Regional de Saúde do Centro (ARSC) apelou, esta quinta-feira, à população para evitar as urgências, "sempre que possível", e recorrer ao centro de saúde ou à Linha Saúde 24 face à previsão de baixas temperaturas para os próximos dias.

O Departamento de Saúde Pública (DSP) da ARSC afirmou , em comunicado enviado à agência Lusa, que as pessoas que tenham como sintomas dores musculares, dores de cabeça ou tosse e febre devem recorrer "ao médico do seu centro de saúde" ou ligarem para a Linha Saúde 24, evitando, "sempre que possível", uma ida à urgência do hospital.

O DSP reforça também os "conselhos a ter com o frio", principalmente por parte de grupos vulneráveis, como bebés ou idosos, refere a ARSC.

Para os bebés, o departamento aconselha a que estes não saiam de casa nos dias "de frio intenso", e, no caso de sair, a cabeça, as mãos, orelhas e pés devem estar bem agasalhados, os pais devem utilizar várias camadas de roupa no bebé, dar de beber regularmente e verificar que a criança está bem protegida do frio no carrinho onde é transportada.

Para os idosos, o DSP do Centro sublinha o papel importante que os familiares, amigos e vizinhos podem ter, "devendo manter um acompanhamento de proximidade, sempre que possível, de pessoas idosas sós ou isoladas", com um telefonema ou um contacto pessoal "pelo menos uma vez por dia".

Como medidas para esta faixa etária, o Departamento de Saúde Pública sublinha que os idosos devem manter a casa quente e o corpo hidratado, usar "várias camadas de roupa", evitando usar roupas demasiados justas "que dificultem a circulação sanguínea", e proteger as "extremidades do corpo" com luvas, gorro, meias quentes e cachecol.

Como medidas de prevenção para a generalidade da população, o DSP sugere que as pessoas lavem as mãos "muitas vezes", quando se assoam, espirram ou tossem, e devem "tapar o nariz e a boca sempre" que tossirem ou espirrarem, usando um lenço de papel ou o braço.