Um homem desapareceu no domingo à noite na praia do Malhão, em Vila Nova de Milfontes, no concelho de Odemira, confirmou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja.

Segundo a mesma fonte, o alerta para o desaparecimento do homem, que estava a pescar, foi dado pelas 20:15 de domingo.

No local estiveram meios da Polícia Marítima, da GNR e dos Bombeiros de Vila Nova de Milfontes.

As buscas para encontrar o homem, de 27 anos, foram reforçadas a partir das 06:30 desta segunda-feira, disseram à Lusa fontes oficiais.