Um incêndio urbano, que deflagrou hoje no Fundão, provocou ferimentos ligeiros numa pessoa e destruiu uma habitação, deixando desalojado um homem, disse à Lusa fonte do Comando de Operações de Socorro de Castelo Branco.

A fonte especificou que os ferimentos em causa são "queimaduras ligeiras num braço".

Quanto à habitação, explicou que o interior da casa era essencialmente de madeira e que esta acabou "totalmente tomada pelas chamas", tendo ficado "sem condições de habitabilidade".

O fogo começou cerca das 10:45 e foi dado como dominado às 12:06.

No local estiveram os Bombeiros do Fundão, com 23 operacionais e nove veículos.