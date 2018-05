António Paixão, Comandante Operacional Nacional da Proteção Civil demitiu-se do cargo. O pedido apresentado ao Presidente da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) jfoi aceite e um substituto encontrado.

Recorde-se que António Paixão assumiu o cargo a 4 de dezembro do ano passado e, agora, pediu demissão ao fim de apenas cinco meses. O coronel Duarte Costa, do Exército, será o novo Comandante Operacional.

Na base da decisão de António Paixão estarão dificuldades encontradas para levar a cabo a execução do dispositivo de combate de incêndios deste ano. Desde o dia 1 de maio que já deveriam estar disponíveis 20 meios aéreos para o combate aos fogos e, de momento, apenas estão operacionais apenas três helicópteros ligeiros.

Marta Soares, o Presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, falou à TVI e disse estar "satisfeito" com a troca de nomes, já que sempre considerou que António Paixão não tinha o perfil certo para o cargo.

Entretanto, o Ministério da Administração Interna também confirmou, através de um comunicado, que o coronel António Francisco Carvalho da Paixão “pediu a exoneração do cargo por motivos pessoais”.

No mesmo documento, o MAI acrescenta que o coronel José Manuel Duarte da Costa foi designado pelo secretário de Estado da Proteção Civil para exercer as funções de comandante operacional da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).

“O secretário de estado da Proteção Civil, José Artur Neves, designou o Coronel Tirocinado José Manuel Duarte da Costa para exercer as funções de Comandante Operacional Nacional do Comando Nacional de Operações de Socorro da Autoridade Nacional de Proteção Civil, sob proposta do presidente da Autoridade Nacional de Proteção Civil, Tenente-General Carlos Mourato Nunes”, refere o documento.