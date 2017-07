A autorização para as obras de reconstrução da vedação da base militar de Tancos demorou 73 dias.

O Diário de Notícias avança, na edição desta quarta-feira, que entre a declaração de cabimento orçamental, da Direção de Finanças do Exército, e a concordância prévia, assinada pelo ministro da Defesa nacional, passaram mais de dois meses.

O DN acedeu a documentos que mostram que a 24 de março o exército já dispunha da verba necessária para aquela obra essencial - perto de 389 mil euros -, mas faltava a autorização do ministro, obrigatória por lei para aquela despesa. A autorização havia de demorar, ainda, 73 dias.

Em resposta ao jornal, o gabinete do ministro Azeredo Lopes esclarece que o pedido de autorização só chegou ao ministério a 3 de maio - 40 dias depois do “ok” das finanças do exército - e que o ministro deu luz verde a 5 de junho.

O gabinete do ministro justifica este tempo com a consulta de vários órgãos dentro do Ministério da Defesa.