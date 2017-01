A Autoridade para a Segurança Alimentar e Económica (ASAE) vai analisar o estudo da Deco sobre a carne picada vendida nos talhos e admite tomar medidas de fiscalização suplementar se tal se justificar.

A Deco Proteste apelou, esta segunda-feira, aos consumidores para que não comprem hambúrgueres já picados nos talhos, onde encontrou bactérias nocivas e aditivos alergénicos usados para fingir que a carne é fresca.

Em declarações à Lusa, o inspetor-geral da ASAE, Pedro Portugal Gaspar, disse desconhecer ainda o estudo da Deco, mas considerou que é um bom contributo para a defesa do consumidor e que o vai remeter para o conselho científico da ASAE.

Analisaremos o estudo e remeteremos para o Conselho Científico e, se necessário for, tomaremos medidas de fiscalização suplementar” , afirmou o responsável.

Pedro Portugal Gaspar considerou também que esta é uma matéria “já sinalizada” pela ASAE e que tem sido muito acompanhada pelas autoridades.

Segundo disse, em 2016 foram inspecionados uma média de dois talhos por dia, num total superior a 600.

É um setor com vários incumprimentos, como há vários. O incumprimento zero, o risco zero não existe“, disse.