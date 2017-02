O surfista norte-americano Dane Reynolds está retido no aeroporto de Lisboa desde segunda-feira à noite por não ter passaporte, indicou, esta quarta-feira, o SEF, avançando que a situação está prestes a ser resolvida.

Numa resposta enviada à agência Lusa, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras refere que, na segunda-feira às 20:00, chegou ao aeroporto de Lisboa, oriundo de um voo de Inglaterra, um cidadão estrangeiro sem passaporte, que se apresentou como sendo o surfista Dane Reynolds.

O SEF adianta que o surfista referiu que tinha perdido o passaporte no avião, mas o mesmo não foi encontrado.

Na ausência de documento de viagem, em conformidade com a legislação em vigor, ficou à guarda do SEF, tendo-lhe sido garantidas todas as condições para o efeito”, sublinha aquele serviço de segurança.