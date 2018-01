Uma mulher de 44 anos foi detida na prisão de Custóias, em Matosinhos, por transportar no interior do corpo 200 doses de haxixe que tentava introduzir naquele estabelecimento prisional, anunciou esta quinta-feira a PJ do Norte.

Em comunicado, a Diretoria do Norte da Polícia Judiciária (PJ/Norte) indica que a mulher está indiciada pela prática do crime de tráfico de estupefacientes agravado, tendo sido detida em flagrante delito.

Segundo a mesma fonte, a detida é ajudante de cozinha desempregada e foi presente à autoridade judiciária para primeiro interrogatório e aplicação das medidas de coação.