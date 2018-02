Mais dois pacientes que estavam internados com legionella tiveram alta este sábado. São assim já cinco as pessoas que estão a recuperar em casa, após a infeção que teve origem no Hospital CUF Descobertas.

A Direção-geral da Saúde garante que os restantes dez doentes, que continuam internados, estão a recuperar bem e que, por isso, estão previstas mais altas já para segunda-feira.

Ainda assim, destes casos, três continuam a ser tratados nos cuidados intensivos.

Este mais recente surto da doença dos legionários começou no passado fim de semana e poderá estar ligado à rede de águas do Hospital da CUF Descobertas.

Até agora, 15 pessoas foram infetadas: nove mulheres e seis homens. Quase todos têm mais de 50 anos.