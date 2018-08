Alguns casais cujo tratamento de infertilidade foi suspenso devido à decisão do Tribunal Constitucional de acabar com o anonimato dos dadores, decidiram levar os seus embriões criopreservados para Espanha, onde o anonimato é garantido, segundo a Associação de Fertilidade.

Segundo Cláudia Vieira, este processo evita que “a pessoa tenha de retomar todo um processo desgastante e também economicamente difícil”.

O acórdão do Tribunal Constitucional, que pôs fim ao anonimato dos dadores de gâmetas e suspendeu a gestação de substituição, criou “um vazio legal que afetou de forma transversal” a lei da Procriação Medicamente Assistida, tendo “como consequência imediata o cancelamento de inúmeros tratamentos” e o retrocesso dos processos de gestação de substituição já aprovados ou em avaliação pelo Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida (CNPMA).

Recentemente, o CNPMA lançou um despacho que, “de alguma forma”, permite aos casais que têm embriões criopreservados iniciar um novo tratamento com dadores não anónimos.

Além disso, vai sobrecarregar o Serviço Nacional de Saúde, que já está “totalmente bloqueado nas suas respostas”.

Para Cláudia Vieira, tudo isto seria desnecessário se o TC tivesse tido a preocupação de “não aplicar as suas recomendações de forma retroativa”, e lamenta que, passados 100 dias, nada tenha sido feito para acautelar a situação destas famílias e de milhares de embriões que estão em risco de “ficarem sem projeto de parentalidade”.

A APF lançou recentemente a campanha “Vidas Congeladas”, que alerta para a necessidade urgente de legislar e de promover um debate público, com a recolha de testemunhos de vários quadrantes da política e da sociedade civil.

Consideramos que é fundamental que exista um debate alargado sobre a questão do anonimato dos dadores de gâmetas e da gestação de substituição e, por isso, pedimos a todos os grupos parlamentares para nos enviarem pelo menos um testemunho sobre esta temática, com ideias construtivas para o debate e para a revisão da atual legislação tendo em conta as recomendações do TC”, salientou.