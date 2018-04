Um jovem, de 19 anos, foi apanhado a furtar dentro de uma autocaravana, que pertencia a um grupo de estrangeiros, e acabou por ser agredido e mordido por cães, em Carcavelos.

Os jovens, que tinham ido praticar surf, depararam-se com o ladrão quando voltavam para a carrinha e provocaram-lhe lesões nos braços, cabeça e pernas, antes de lhe atiçarem os cães, que o morderam nas orelhas, cabeça, braços, pernas e testículos.

Duas pessoas iam a passar no local, repararam no jovem estendido no chão e deram o alerta. As testemunhas falaram com os estrangeiros, que, antes de saírem do local, explicaram que estavam a ser furtados.

Quando as autoridades chegaram, estes agressores já não estavam no local e, por isso, a polícia não os identificou. Apenas há registo parcial da matrícula, dada pelas testemunhas, revelou à TVI fonte da PSP.

A vítima foi transportada para o hospital em estado grave, mas já está estável. À polícia confessou que estava a furtar, antes de ser agredido.