Um homem terá esfaqueado mortalmente a companheira, este sábado, em Esmoriz. Fonte do CDOS de Aveiro confirmou à TVI a existência de um homicídio, consumado, com uma vítima do sexo feminino". A mulher estará na casa dos 50 anos de idade.

O crime terá acontecido ao início da tarde. O alerta aos bombeiros foi dado pelas 14:49.

No local está o INEM, a GNR e a Polícia Judiciária.

O suspeito entregou-se voluntariamente às autoridades como confirmou a GNR à Lusa.

Tudo indica tratar-se de um episódio de violência doméstica. O marido, de 50 anos, terá matado a esposa, de 51 anos, com uma faca. O suspeito entregou-se voluntariamente às autoridades”, contou a fonte da GNR.

O comandante dos bombeiros de Esmoriz, Artur Ferreira, acrescentou à Lusa que a vítima apresentava “ferimentos nas costas e no abdómen” que levam a crer que a agressão foi feita com uma faca.

Tudo indica que a tenha agredido à facada, tendo em conta os ferimentos que a vítima apresentava”, descreveu.

De acordo com o comandante, aquela corporação foi alertada para a situação pelas 14:50, através de um telefonema que dava conta de uma agressão relacionada com violência doméstica.

“Quando chegámos ao local, foi o suposto agressor, o marido, que abriu a porta. A vítima estava em paragem cardiorrespiratória. Iniciámos manobras para reverter a situação, mas não conseguimos. O agressor esteve sempre pacífico até à chegada das autoridades, altura em que foi detido”, acrescentou.