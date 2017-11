O Ministério Público (MP) acusou dois homens suspeitos de terem matado por estrangulamento um outro em abril no concelho de Loulé, no Algarve, anunciou hoje a Procuradoria da Comarca de Faro.

Segundo a acusação, os dois homens, de 40 e 46 anos, estão acusados de um crime de homicídio qualificado, pela morte de um homem, de 54 anos, no início do mês de abril, nas imediações do estádio municipal de Loulé.

“Os arguidos, na sequência de uma discussão, estrangularam até à morte a vítima (…). De seguida, chamaram o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM)”, lê-se na página do MP na internet.

O corpo do homem, de nacionalidade ucraniana, que costumava pernoitar numa viatura, foi encontrado no dia 06 de abril, perto do estádio municipal, apresentando várias escoriações.

O inquérito foi dirigido pela secção de Loulé do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Faro, coadjuvado na investigação pela Polícia Judiciária.