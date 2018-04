Um homem foi hoje colhido por um comboio na estação da Campanhã, no Porto, tendo sofrido ferimentos graves, com a circulação ferroviária a ficar afetada, disse à Lusa fonte do Batalhão de Sapadores Bombeiros do Porto.

“Recebemos o alerta pela 22:06. Trata-se de uma vítima do sexo masculino, com idade entre os 25 e os 30 anos, e com informação que terá problemas psicológicos. Não foi atropelado pelo comboio, o que ocorreu foi mais um choque quando a pessoa estava perto da linha”, disse fonte dos bombeiros, explicando que o acidente ocorreu na estação da Campanhã.

O homem acabou por ser transportado, com ferimentos graves, ao hospital.

Segundo a mesma fonte, as linhas um e dois não estavam a operar cerca das 23:00, devido aos trabalhos das organizações de socorro no local.