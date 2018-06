A greve dos trabalhadores ferroviários da CP, Medway e Takargo, agendada para segunda-feira já está a ter efeitos na circulação com a supressão de comboios, constatou a Lusa no Entroncamento.

De acordo com José Luís Sousa, passageiro que esta manhã comprou um bilhete no Entroncamento com destino a Castelo Branco "sem qualquer aviso" por parte do funcionário da bilheteira de transtornos na circulação, foram, pelo menos, três comboios suprimidos naquela estação, dois intercidades e um regional.

"Comprei um bilhete para um comboio regional que iria acontecer daí a uma hora e não tive qualquer tipo de aviso de que havia problemas na circulação. O comboio para Castelo Branco chegou a ser anunciado, mas era 'fantasma' já que não havia composição nenhuma na linha", disse à Lusa.

José Luís Sousa explicou que, entretanto, começaram a existir anúncios repetidos na estação de perturbações na circulação "por motivos de greve" e, no entanto, continuavam a passar gravações de que os comboios iam sair da linha.

O passageiro acrescentou ainda que na estação do Entroncamento se encontravam várias pessoas que tinham comprado já hoje bilhete em Lisboa e as quais também não tinham sido alertadas para quaisquer constrangimentos nas ligações ferroviárias.

Contatado pela Lusa, José Manuel Oliveira, coordenador da Federação Sindical dos Transportes e Comunicações (FECTRANS), uma das seis estruturas envolvidas na greve, explicou a "imprevisibilidade" de se saber quantas comboios estão a ser suprimidos "por não se conhecerem as escalas".

É possível que aqueles trabalhadores em viagens de longo curso já estejam abrangidos pela greve dado que têm de pernoitar fora da sede [do seu local de trabalho], já que tinham de fazer o retorno", disse.

O sindicalista acrescentou ainda que, ao longo do dia, e "quanto mais para final da tarde" a situação deverá "piorar" com supressão de comboios, apesar da greve só ter início segunda-feira.

Os trabalhadores ferroviários da CP, Medway e Takargo vão estar em greve na segunda-feira contra a possibilidade de circulação de comboios com um único agente, o que deverá causar perturbações a partir de domingo.

Os sindicatos subscritores do pré-aviso de greve preveem que a paralisação tenha "um grande impacto na circulação de comboios" e a CP admite que deverão ocorrer "fortes perturbações na circulação".

Apesar da paralisação estar marcada para segunda-feira, os primeiros efeitos do protesto deverão surgir a partir das 22:00 de domingo, quando se iniciam os primeiros turnos.

A Lusa contatou a CP -- Comboios de Portugal, mas, até ao momento, não resposta.

Segundo a informação colocada na sua página online, a CP lembra que não foram definidos serviços mínimos e que não serão disponibilizados transportes alternativos.

Entretanto, o secretário de Estado das Infraestruturas, Guilherme W. d'Oliveira Martins, agendou para esta tarde uma declaração aos jornalistas sobre a greve no sector ferroviário prevista para segunda-feira.