Mais de 200 chefes de cozinha europeus subscrevem um manifesto contra a pesca por eletrocussão, comprometendo-se a não comprar nenhum peixe pescado dessa forma.

Recusamo-nos a trabalhar com produtos apanhados com um método de pesca que condena o nosso futuro e o do oceano", referem chefs como o francês Christopher Coutanceau, a espanhola Elena Arzak ou o italiano Antonino Cannavacciuolo no documento divulgado hoje pela organização não governamental Bloom.