A queda de granizo foi visível, esta sexta-feira de manhã, em alguns locais da margem sul, como mostram as fotografias enviadas pelos telespectadores da TVI.



Corroios, Almada, Costa da Caparica foram algumas das zonas afetadas pela queda de granizo, no distrito de Setúbal.



Contactado pela TVI, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera indicou que o fenómeno é uma consequência da passagem de uma massa de ar fria, que corre de sul para norte, e que é favorável à ocorrência de fenómenos extremos, como aguaceiros e ventos fortes, queda de granizo e trovoada e que pode levar à queda de neve nos pontos mais altos.

Fonte do IPMA disse, ainda, que os ventos fortes podem levar à formação de tornados.

Todos os distritos do norte do país, à exceção de Aveiro, estão hoje com aviso amarelo (o terceiro de uma escala de quatro) por causa de neve e a costa portuguesa por causa da agitação marítima, segundo as previsões meteorológicas.