O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras intercetou três ‘correios de droga’ no aeroporto de Lisboa esta terça-feira, todos vindos do Brasil, mas de três cidades diferentes, adianta o SEF em comunicado.

Um dos cidadãos, identificado durante o controlo de fronteira efetuado aos passageiros de um voo proveniente de Fortaleza, no Brasil, confessou que transportava no organismo 112 cápsulas de cocaína.

Outro cidadão, igualmente identificado no controlo de fronteira aos passageiros mas que viajava num voo com origem em Belém, também no Brasil, era portador de 120 cápsulas de cocaína.

Uma terceira mulher foi também identificada à chegada a território nacional, nvinda da cidade brasileira de Salvador. Transportava na sua bolsa duas placas de droga.

O SEF indica ainda que os três cidadãos intercetados por indícios de tráfico de droga foram entregues às autoridades competentes para os demais procedimentos.