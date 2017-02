Foram detidos pela Polícia Judiciária os dois suspeitos da morte de um homem de 83 anos, no Algarve, encontrado com os pés e as mãos amarrados, sabe a TVI.

Um dos suspeitos é uma jovem portuguesa de 19 anos, toxicodependente, com quem a vítima teria um relacionamento. O outro detido é um cidadão brasileiro, com 51 anos.

Os dois ataram a vítima a uma cadeira, amarraram-na e agrediram-na para que confessasse onde guardava o dinheiro, tendo conseguido roubar 5 mil euros, depois de revirarem a casa.

O homem, de 83 anos, foi encontrado morto na quinta-feira na freguesia da Guia, Albufeira.

O corpo foi encontrado por familiares, que estranharam o facto de o idoso não ter ido, como habitualmente, ao mercado de Albufeira vender produtos.