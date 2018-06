A Capitania do Porto de Ponta Delgada encontrou hoje, já sem vida, um mergulhador de 34 anos que praticava caça submarina na ilha de São Miguel e estava desaparecido desde quinta-feira, foi hoje anunciado.

O mergulhador, natural da Maia, concelho da Ribeira Grande, foi encontrado já cadáver, dentro de água, a uma profundidade de cerca de dez metros, nas proximidades da zona onde se deduz que tenha entrado no mar.

O corpo foi encaminhado para a medicina legal do hospital de Ponta Delgada, segundo uma nota imprensa da capitania.

Após o alerta dado esta manhã por familiares, a Capitania do Porto de Ponta Delgada iniciou as buscas, que envolveram duas motas de água de salvamento, uma da Estação Salva-Vidas do Instituto de Socorro a Náufragos de Ponta Delgada e outra dos Bombeiros Voluntários da Ribeira Grande.

Por terra participaram nas buscas elementos dos bombeiros, da Polícia Marítima, da Capitania e da PSP, tendo a Polícia Marítima tomado conta da ocorrência e aberto um inquérito para tentar apurar as causas do acidente.