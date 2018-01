A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) apreendeu material contrafeito que era vendido através de uma página do Facebook.

Esta página "disponibilizava a oferta de diverso material contrafeito online", tendo a inspeção da autoridade culminado no armazém e na loja física, situada na área do Grande Porto, indicou a ASAE em comunicado enviado à TVI.

Foram apreendidos 845 artigos contrafeitos, nomeadamente, perfumes, relógios, óculos, calçado, malas e material de desporto, bem como dinheiro, no valor global de 21.700 euros.

A acão de fiscalização foi realizada através da Unidade Regional do Norte, no âmbito do combate à contrafação disponibilizada através das redes sociais.