A Sonae, detentora dos super e hipermercados da marca Continente, viu-se obrigada a emitir, esta quinta-feira, um comunicado a esclarecer os clientes sobre as mensagens que estão a circular sobre a oferta de 250€ em cartão. O Continente sublinha que se tratam de “mensagens que podem ser consideradas fraudulentas e que nada têm a ver com a marca”.

Estão a ser divulgadas campanhas fraudulentas em nome do Continente em algumas redes sociais. Lembramos que todos os nossos passatempos são apenas realizados e divulgados através dos nossos canais oficiais. Neste caso, trata-se de um falso passatempo que comemora o 33º aniversário do Continente dando cartões presente no valor de 250 euros. Para vossa segurança, não devem clicar em nenhum link ou fornecer quaisquer dados pessoais”, alerta a marca, através da sua página no Facebook.