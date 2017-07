Quase 50 pessoas foram detidas este ano pela GNR e PJ pelo crime de incêndio florestal, anunciou esta quarta-feira a ministra da Administração Interna, destacando “o aumento significativo” do número de detenções em relação a período homólogo de 2016.

No parlamento, onde está a ser ouvida no âmbito do grupo de trabalho sobre a reforma da floresta, Constança Urbano de Sousa adiantou que a GNR deteve 20 pessoas e a PJ 27 no primeiro semestre deste ano, enquanto, em todo ano de 2016, a Guarda Nacional Republicana fez 21 detenções.

Segundo o Ministério da Administração Interna, 47 pessoas foram detidas pelo crime de incêndio de florestal pela GNR e PJ nos primeiros seis meses do ano, enquanto em período homólogo de 2016 as duas polícias tinham feito oito detenções (duas da GNR e seis da PJ).

Fazendo um balanço das ações de prevenção, vigilância e deteção de incêndios realizadas pela GNR no primeiro semestre deste ano, a ministra disse que a corporação levantou 782 contraordenações no primeiro semestre deste ano, “valor muito superior ao número registado” no mesmo período de 2016, quando se registaram 413 autos.

Constança Urbano de Sousa ressalvou que, no primeiro semestre de 2017, se registou “um aumento muito significativo de ignições e incêndios florestais quando comparado com o mesmo período de 2016”.

Aos deputados do grupo de trabalho sobre a reforma da floresta, a ministra afirmou também que as horas de empenhamento da GNR estão contabilizadas em mais de 76 mil horas no primeiro semestre do ano, valor superior às 75 mil horas de período homólogo de 2016.