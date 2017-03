A ministra da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa, disse que as conclusões preliminares do inquérito da PSP ao desaparecimento de 57 armas glock apontam para “falhas na área da supervisão e controlo”.

Este inquérito está em curso e ainda não tem conclusões, mas de acordo com as conclusões preliminares, que eu conheço, apontam para erros ou falhas de supervisão e controlo”, disse a ministra aos deputados da comissão parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, numa audição a pedido do PSD.