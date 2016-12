O Natal tem bacalhau e polvo nas mesas transmontanas e também sardinha cozida numa aldeia de Bragança, que mantém uma tradição antiga em honra do padroeiro Santo Estêvão para afastar tormentas.

Em Freixedelo, antes da consoada, a cozinha é dos homens, os mordomos que começam a preparar as sardinhas para a festa comunitária do dia 26 de dezembro, como contou esta quinta-feira à Lusa José Brás, um dos quatro mordomos que, com os seus meirinhos (ajudantes) preparam as iguarias para o ritual do almoço da Sardinha Cozinha.

No dia depois do Natal, juntam-se para a refeição comunitária com a imagem de Santo Estêvão à cabeceira da mesa e, embora ninguém saiba explicar a origem da sardinha no repasto, a população cumpre o ritual para o padroeiro não manifestar desagrado mandando tormentas.

Dizem os mordomos que esta tradição tem séculos e passou de geração em geração, até que um dia, alguém interrompeu o ritual e durante dois anos a festa não foi realizada.

Freixedelo e a sua população terão enfrentado dois anos de tempestades terríveis, com fortes trovoadas que destruíram campos e casas.

O povo dizia que era a ira de Santo Estêvão por a festa tinha sido interrompida.

Desde então, a tradição foi retomada religiosamente, e nunca mais aconteceu o mesmo temporal, garantem. E ainda hoje em dia, se a trovoada é sentida à distância, a população de Freixedelo retira o Santo Estêvão da Capela para sua proteção.

Na aldeia, estão já reservadas cinco caixas de sardinha, mais de 50 quilos, para os mordomos - só homens - prepararem.

No dia 23, contou José Brás, vão cozer o peixe à moda antiga mergulhado durante “seta a oito minutos” em água a ferver com sal, louro e picante.

Depois de cozidas, ficam a secar numa rede ou palha para depois serem levadas a fritar num pote de azeite ao lume da lareira.

As sardinhas são depois cobertas com cebolada, tipo escabeche, e ficam três dias a marinar.

José Brás recordou que este era um dos métodos de antigamente para conservar os alimentos e garantiu que “podem ficar assim um mês que não se estragam”.

No dia 26 de dezembro, depois da missa, juntam-se num almoço comunitário da Sardinha Cozida acompanhada de pão, tremoços e castanha cozida. Os menos apreciadores da receita têm sardinha assada na hora, como alternativa.

O almoço é gratuito e a população é convidada a participar com o que tiver, seja fumeiro ou outros produtos, para o ramo que é arrematado e entrega a quem pagar mais no final da festa e ajuda às despesas.

O ritual da Sardinha Cozinha prolonga-se até à noite com a animação musical.