O autor do incêndio florestal de grandes dimensões que devastou a ilha da Madeira em agosto do ano passado foi condenado a três anos de prisão efetiva. As chamas fizeram três mortos e centenas de desalojados.

O homem, de 23 anos, foi julgado pela prática de um crime de incêndio florestal agravado e três de homicídio.

Natural da Madeira, estava indiciado por, a 8 de agosto do ano passado, ter ateado fogo em mato na freguesia de São Roque, nos arredores do Funchal.

O jovem, que tem antecedentes criminais, foi detido pela Polícia Judiciária e, após interrogatório ocorrido a 10 de agosto, ficou a aguardar o desenrolar do inquérito em prisão preventiva no Estabelecimento Prisional da Cancela.

O incêndio, que deflagrou sobretudo nas serras sobranceiras ao Funchal, dizimou 6.000 hectares e provocou danos em mais de 300 imóveis.

Os prejuízos materiais foram avaliados pelo Governo Regional em 157 milhões de euros.