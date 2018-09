5.ª edição da convenção portuguesa dedicada ao entretenimento e cultura pop abriu portas no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras, depois de quatro anos no Porto. Até domingo, são esperadas 100 mil pessoas no recinto. Em edições anteriores, pela Comic Con Portugal passaram nomes como os atores de séries televisivas Edward James Olmos ("Battlestar Galactica"), Dominic Purcell ("Prison Break"), Daniela Ruah ("NCIS: Los Angeles") e Lennie James ("The Walking Dead") ou argumentistas e artistas como Chris Claremont e Achdé. Os bilhetes custam entre 25 euros (diário) e 75 euros (passe).