Uma pessoa morreu num atropelamento na linha ferroviária da Beira Baixa, que esteve interrompida cerca de três horas na madrugada de hoje, segundo o Centro Distrital de Operações de Santarém.

De acordo com o CDOS de Santarém, o alerta foi dado pelas 04:14 e a circulação de comboios na linha da Beira Baixa esteve interrompida até às 07:24.

O incidente ocorreu em Alferrarede, no concelho de Abrantes (Santarém), no sentido Castelo Branco/Entroncamento.

Segundo fonte do CDOS de Santarém, estiveram no local os Bombeiros Voluntários de Abrantes, com cinco veículos, 12 elementos, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Centro Hospitalar do Médio Tejo e a PSP.