Uma colisão entre dois veículos fez esta quinta-feira um morto e um ferido, na A28.

O acidente entre um veículo ligeiro de passageiros e um ligeiro misto aconteceu ao quilómetro 26, no sentido Norte-Sul, em Retorta, Vila do Conde, segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto.

A mesma fonte precisou que o alerta foi dado às 13:19.

A vítima mortal é uma mulher, aparentando 40 anos, que seguia no ligeiro de passageiros.

A estrada está parcialmente obstruída.

Estiveram no local os Bomberios de Vila do Conde, a VMER do Hospital de Famalicão, a VMER do Centro Hospitalar do Médio Ave e a brigada de trânsito.