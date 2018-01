Uma pessoa morreu na noite de segunda-feira ao ser atropelada por um veículo pesado no IC-21 no Barreiro, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal.

Pelas 20:24 recebemos o alerta para um atropelamento por um veículo pesado ao quilómetro 1,1 do IC-21, em Coina, no concelho do Barreiro. A pessoa atropelada acabou por morrer”, disse fonte do CDOS, sem precisar o sexo da vítima mortal.

Segundo a mesma fonte, estiveram no local os bombeiros do Barreiro e de Palmela, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do hospital do Barreiro, a GNR e a Brisa.