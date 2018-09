A PSP de Lisboa deteve na quarta-feira um homem em flagrante delito no aeroporto de Lisboa, suspeito de vários crimes de furto, que tinha ainda na sua posse 38 doses de cocaína, anunciou hoje a força policial.

De acordo com um comunicado do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, o homem, de 44 anos, suspeito de vários furtos, foi intercetado pelos agentes depois de roubar “produtos de perfumaria num estabelecimento” e pretendia sair do país.

Na revista, que os agentes da PSP efetuaram ao detido, foram ainda encontrados “vários artigos eletrónicos” que se confirmaram não lhe pertencer depois de os lesados terem apresentado várias queixas por roubo.

O homem foi ainda indiciado pelo crime de tráfico de droga, uma vez que tinha em sua posse 38 doses de cocaína.

Segundo a PSP, desde outubro de 2016 até hoje o homem teria já efetuado oito roubos, sete dos quais a bagagens, um total de 8.405 euros em artigos roubados e, ainda, dinheiro em quantia não especificada pela polícia.

O detido foi presente a tribunal, no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa – Juízo de Instrução de Lisboa – para primeiro interrogatório judicial, aguardando-se ainda a aplicação da medida de coação.