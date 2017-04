A cadeia de estação norte-americana CNN voltou a classificar Lisboa como a cidade mais Cool da Europa. Esta já não é a primeira vez que a CNN atribui à capital portuguesa esta classificação. O mesmo tinha acontecido em 2014.

Para a cadeia de televisão norte-americana, Lisboa tem uma vida noturna que ultrapassa a maioria das capitais europeias. Também ao nível da cozinha, a capital destaca-se tanto pelos pratos mais elaborados, como pelos simples pastéis de bacalhau e as bifanas.

Segundo a CNN, Lisboa faz parte de um país que já foi o maior império do mundo, mas o povo não parece puxar os galões. Aos melhores motivos para ser "cool" juntam-se as praias e castelos, as ruas, a arte e o design.

Estes são os sete ingredientes que completam a receita para que, mais uma vez, Lisboa seja eleita como a cidade mais cool, que é o mesmo que dizer "mais porreira" da Europa.