Seis - cinco homens e uma mulher, no caso, Cláudia Patatas, de 28 anos - foram detidos e presentes à justiça inglesa por alegadamente fazerem parte da National Action, a que é considerada como a primeira organização neonazi a ser ilegalizada no Reino Unido, em dezembro de 2016, dadas as suas atividades xenófobas e anti-imigração.

As detenções ocorreram no início do ano, em Banbury, no centro de Inglaterra, por uma brigada antiterrorista da polícia. Entre os seis detidos está também Adam Thomas, de 21 anos, alegadamente companheiro da portuguesa Cláudia, a única que em tribunal terá alegado não ser britânica, segundo relata a página da cadeia informativa BBC.

Na primeira audição no tribunal de Westminster, os seis alegaram a sua inocência, face aos indícios de pertença a um grupo ilegal, suspeito de preparação e incentivo de atos terroristas, segundo o que dita a Lei do Terrorismo britânica de 2000. Adam Thomas, namorado de Cláudia, negou mesmo ter em sua posse um livro de edição anarquista com instruções para o fabrico de bombas artesanais.

"Fotógrafa muito calma"

Na sua página profissional de fotógrafa de casamentos, batizados, gravidezes e festas familiares, Cláudia Patatas descreve-se como "uma fotógrafa muito calma, ponderada".

Amo o que faço. É um grande privilégio fazer parte de um dia de casamento, tirar fotografias a um recém-nascido ou passar o tempo a captar imagens de uma família", refere Cláudia, no perfil que publicou.

Conta o jornal Daily Mail que Cláudia chorou no tribunal quando ouviu as acusações.

Que se saiba, sem qualquer cadastro em Portugal, Cláudia está, como os restantes cinco indivíduos - Adam Thomas, Nathan Pryke, Darren Fletcher, Daniel Bogunovic e Joel Wilmore - detida preventivamente.

De acordo com a BBC, os seis estão acusados de terem pertencido à National Action, entre dezembro de 2016 e setembro do ano passado, sendo que alguns deles enfrentam também outras incriminações.

Os seis detidos preventivamente vão ser presentes ao Tribunal Central Criminal de Londres, conhecido por Old Bailey, na sexta-feira da próxima semana.