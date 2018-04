No final do jogo entre Benfica e FC Porto, que os dragões venceram com um golo aos 90 minutos, alguns adeptos do Benfica atiraram objectos conta a Polícia que acabou por intervir com bastonadas contra alguns adeptos e tiros de balas de borracha para o ar.

Em declarações à TVI, o comissário Sérgio Soares, adiantou o balanço final da operação de segurança da PSP que contou com sete detidos e seis polícias feridos.

Até ao apito inicial, a operação da Polícia de Segurança Pública (PSP) para o jogo entre Benfica e FC Porto, da 30.ª jornada da I Liga de futebol, registou três detidos por posse e deflagração de artefactos pirotécnicos.

Segundo este responsável, o dispositivo de segurança de acompanhamento e entrada dos adeptos do FC Porto no Estádio da Luz foi "um sucesso", tendo decorrido "sem quaisquer incidentes". O último grupo dos cerca de 3.400 adeptos dos ‘dragões’ entrou para o interior do recinto pelas 17:53, ou seja, sete minutos antes do pontapé de saída.