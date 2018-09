Há duas décadas que Clara Simões, oficial de justiça da Procuradoria de Família e Menores da comarca de Viseu, salva animais do abandono e do perigo das ruas, como na A25, sem contar com apoios públicos e com o único objetivo de lhes dar uma vida feliz. Hoje tem 88 cães e 25 gatos e sabe o nome de todos. "Gasto tudo o que ganho, como é óbvio”, assume, em nome do "muito amor" que tem pelos animais. "Depois de um dia de trabalho difícil, emocionalmente pesado, isto é uma lufada de ar fresco que recebo.” Clara Simões tem esperança de que, um dia, os animais deixem de ser vistos como coisas e faz um apelo: “Quem acha que não pode ter animais, que não tenha. Quem não tem disponibilidade, não tenha. Quem não quer ter trabalho, não tenha.”